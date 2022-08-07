نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب فورى لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد وكيفية التواصل للحصول على مساعدات مالية علاجية وسداد ديون في المقال التالي
الأمير عبد العزيز بن فهد حفظه الله من أكثر الشخصيات في الأسرة الملكية التي تقدم مساعدات مالية وعينية للمواطنين السعوديين وغير السعوديين، وذلك من خلال المؤسسة الخيرية التي تحمل اسمه مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث تقدم كافة أنواع المساعدات للأسر المحتاجة وغيرهم ممن لديهم أي متطلبات غير قادرين على تحقيقها، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة تحمل نفقات المعيشة، وهذا ليس بالغريب على أحد من العائلة الملكية، فهم جميعا معروفين بالكرم والجود ومساعدة المحتاجين، وسوف نتعرف على طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد.
طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد
إذا كنت صاحب حاجة وتريد الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، فيجب عليك إتباع بعض الخطوات للحصول على هذه المساعدة في وقت قصير وهذه الخطوات كالتالي:
- لابد من بدء كتابة الطلب بالبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”.
تحية الأمير عبد العزيز بن فهد والدعاء له ولوالديه ولأسرته بالصحة وطول العمر.
ثم بعد ذلك يتم تحديد نوع المساعدة المطلوبة سواء كانت مساعدة مالية، أو مساعدة لإجراء عملية جراحية، أو راتب شهري.
- يتم إرفاق جميع الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاق المتقدم للحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد.
- كتابة بيانات مقدم الطلب.
- كتابة محل الإقامة بالمملكة.
- تسجيل رقم الجوال الخاص بمقدم الطلب.
الفئات المستحقة الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد
حددت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية بعض الفئات التي تستحق صرف مساعدات مالية وعينية لهم، وذلك بأمر من الأمير نفسه حتى يستطيع مساعدة جميع الفئات داخل المجتمع السعودي وهذه الفئات هي:
- الأسر السعودية الفقيرة والمحتاجة.
الأسر التي يكون فيها عائلها داخل السجن.
العاطلين عن العمل وليس لديهم مصدر رزق.
- الأيتام والأرامل والمطلقات.
- غير القادرين على تحمل نفقات المعيشة.
المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج طويل.
- الذين يريدون إجراء عمليات جراحية وليس لديهم المقدرة.
- ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات والعجز الكلي والجزئي.
- الغارمين والغارمات المتعثرين في سداد القروض الشخصية للبنوك أو المؤسسات.
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