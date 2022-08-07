ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 43 شهيدا بينهم 10 أطفال

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا، مساء اليوم الأحد، فى غارات إسرائيلية جديدة على عدة مناطق فى قطاع غزة، ما يرفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالى إلى 43 شهيدا فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، والمصابين أكثر من 311 مواطنًا.





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