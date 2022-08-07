العالم اليوم - بوساطة مصرية.. "الجهاد" تؤكد التوصل لاتفاق هدنة مع اسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أغسطس 2022 09:21 مساءً - أعلنت حركة "الجهاد" الفلسطينية موافقتها على اتفاق هدنة مع إسرائيل عبر وساطة السلطات المصرية، بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن مقتل 41 فلسطينيا.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد محمد الهندي في بيان "قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة".

وسيدخل اتفاق الهدنة فيقطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 11:30 بتوقيت القدس.

واعتقلت إسرائيل مؤخرا السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد في الضفة الغربية المحتلة، بينما يخضع العواودة رهن الاعتقال الإسرائيلي أيضا.

وفي وقت سابق السبت، نقلت "رويترز" عن مصادر مصرية قولها، إن القاهرة طلبت وقف إطلاق النار في غزة، اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش من مساء يوم الأحد.

وأشار المصدر إلى أن "القاهرة تسعى للحصول على رد فلسطيني على مقترح الهدنة".

وفي ذات السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

منذ الجمعة نفذت إسرائيل ضربات جوية وبالمدفعية الثقيلة استهدفت بشكل أساسي مواقع في غزة لحركة الجهاد التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 41 شخصا بينهم 15 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى 311، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.