غزّة.. 43 شهيداً بينهم 15 طفلاً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 43 شهيداً بينهم 15 طفل و4 سيدات و311 اصابة بجراح مختلفة.
وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أنه خلال الساعة الماضية اُستشهد 3 مواطنين جراء استهداف طائرات العدو الصهيوني لعربة يجرها "حصان" بالقرب من مفترق السامر وسط مدينة غزة.
ويواصل العدو الصهيوني عدوانه الجديد على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، بعد 15 شهراً من عدوان 2021 الذي استمر عشرة أيام.
ويشار إلى أنه تم الاتفاق على تهدئة في غزة والإعلان عنها سيكون الساعة الـ11 والنصف مساء اليوم.
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