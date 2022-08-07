السويد تشارك فى مبادرة تدريب الجنود الأوكرانيين فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأوردت وكالة ألأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" بيانًا صدر عن الدفاع السويدية جاء فيه "فى الفترة من 12 أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2022، سترسل القوات المسلحة السويدية ما يصل إلى 120 مدربًا إلى المملكة المتحدة لتقديم التدريب العسكرى الأساسى لمواطنين أوكرانيين، مقسمًا إلى عدة دورات تدريبية".

وأوضحت الوزارة أن مبادرة تقديم التدريب العسكرى الأساسى للمواطنين الأوكرانيين بدأت من بريطانيا، التى دعت الدول الأخرى الشريكة فى القوة الاستطلاعية المشتركة (قوة تشارك فيها 10 دول بقيادة بريطانيا) وكندا للإسهام فيها.

وقالت الوزارة إن "الحكومة قررت الآن أن تسهم السويد من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين".

ومن المتوقع أن يشارك ما يقرب من 10 آلاف مواطن أوكرانى فى برنامج التدريب فى المملكة المتحدة.

وقال وزير الدفاع السويدى بيتر هولتكفيست: "حرب روسيا ضد أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ومن المهم للغاية أن يواصل بقية العالم دعم أوكرانيا فى حربها من أجل السيادة وتقرير المصير. من المهم أن تكون السويد جزءًا من هذه الجهود، وسيساهم المدربون السويديون فى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا".