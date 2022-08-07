22 طائرة حربية صينية تعبر خط تايوان خلال التدريبات

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى تغريدة نشرتها على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " تم رصد 22 طائرة صينية كانت تحلق فى الجزء الشرقى من الخط الوسيط لمضيق تايوان".

وفى تغريدة أخرى، أفادت الوزارة بأنه "بصرف النظر عن ذلك، استمرت 14 سفينة حربية صينية فى العمل حول المضيق".

وكانت الصين قد نشرت 68 طائرة حربية و13 سفينة فى إطار تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية فى 6 مناطق بحرية حول تايوان، وبدأت التدريبات الخميس الماضى وتستمر 4 أيام، وجاءت تلك التدريبات ردا على زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان خلال الأسبوع الماضى.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الجوية التايوانية تعمل على نشر أنظمة الدفاع الجوى الصاروخية من طراز باتريوت 3 (PAC-3) لتتبع ومراقبة التحركات العسكرية الصينية، مؤكدة أن قيادة الدفاع الجوى قادرة على الاستجابة لحالات الطوارئ فى أى وقت للدفاع عن المجال الجوى للبلاد.

ولفت البيان إلى أن القيادة العسكرية فى منطقة كينمن رصدت، اليوم السبت، 3 طائرات بدون طيار بالقرب من حدودها البحرية التى تقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شيامن الساحلية الصينية، مشيرا إلى أن الطائرات بدون طيار كانت تحلق فوق المياه المحظورة حول الجزيرة الرئيسية لتايوان فى مقاطعة كينمن، ورد الجيش التايوانى بإطلاق مشاعل تحذيرية لصدها.