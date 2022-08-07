الناتو يدعم جهود الدول الأعضاء فى مكافحة حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان أصدره الحلف بأن وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو نشرت مؤخرًا 40 طائرة، تشمل طائرات الهليكوبتر المخصصة لمكافحة الحرائق، لدعم رجال الإطفاء فى اليونان، وذلك بناء على طلب السلطات اليونانية.

ويتيح استخدام العديد من المروحيات والطائرات لأطقم العمل إمكانية التوجه والعمل فى مواقع بعيدة دون الحاجة إلى إعادة ملء خزانات المياه المخصصة لإطفاء الحرائق فى قاعدة دائمة، الأمر الذى يقلل من الوقت بين القطرات ويزيد من فعالية قمع حرائق الغابات، كما توفر جيوش الدول الحلفاء أيضًا معدات فريدة أخرى على الأرض وفى الجو، لدعم خدمات الطوارئ المدنية.

يذكر أن وكالة الدعم والمشتريات تعتبر بمثابة السلطة التنفيذية فى دعم منظمة حلف شمال الأطلنطى وتغطى خمسة مجالات رئيسية هى شراء الأنظمة وإدارة دورة الحياة، ودعم العمليات والتدريبات، والنقل والتخزين الاستراتيجى، والخدمات اللوجستية وإدارة المشاريع، إدارة الوقود.