جدة - نرمين السيد - ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين فى الأحياء السكنية والأراضى الزراعية.
وأدى العدوان الإسرائيلى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمبانى السكنية والممتلكات والبنية التحتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 41 قتيلا و310 مصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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