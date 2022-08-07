عاجل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 41 قتيلا و310 مصابين

جدة - نرمين السيد - ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين فى الأحياء السكنية والأراضى الزراعية.

وأدى العدوان الإسرائيلى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمبانى السكنية والممتلكات والبنية التحتية.