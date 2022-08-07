روسيا تدمر ترسانة ضخمة من الدخائر قدمها الناتو لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الدفاع الروسية فى بيان إن القوات الروسية دمرت فى منطقة ميكولايف ترسانة تحتوى على 45 ألف طن من الذخيرة التى حصل عليها الجيش الأوكرانى من حلف الناتو.
وقال البيان "دُمرت ترسانة بالقرب من فوزنيسك، حيث كان يُخزن فيها 45 ألف طن من الذخيرة قدمتها مؤخرا دول الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقصف الجيش الروسى ثلاثة مواقع قيادة، حيث استهدف القصف كتيبة من اللواء الآلى الأوكرانى بالقرب من قرية أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمى بالقرب من بيريستكا فى دونيتسك، فضلاً عن الوحدات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكرانى، فى 173 منطقة أخرى.
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