صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال إلى 36 قتيلا بينهم 11 طفلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الصحة فى غزة، فى بيان، اليوم الأحد، "تحديث لإجمالى الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة 7.45 م (بالتوقيت المحلى)، 36 شهيدا من بينهم 11 طفلا و4 سيدات و311 إصابة بجراح مختلفة".

وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، حيث كان قد أعلن عن سقوط 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا كحصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.