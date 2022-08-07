جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الصحة فى غزة، فى بيان، اليوم الأحد، "تحديث لإجمالى الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة 7.45 م (بالتوقيت المحلى)، 36 شهيدا من بينهم 11 طفلا و4 سيدات و311 إصابة بجراح مختلفة".
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، حيث كان قد أعلن عن سقوط 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا كحصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال إلى 36 قتيلا بينهم 11 طفلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.