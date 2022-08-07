الحكم بالمؤبد على 4 أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد

جدة - نرمين السيد - أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد بالصواريخ مطلع العام، فى هجوم أوقع أضراراً مادية بطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقى، الأحد، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين اشتركوا فى جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتاريخ 28 يناير.

وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

واستهدفت عشرات الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات من التحالف الدولى، أو محيط السفارة الأمريكية فى بغداد.

وأعلن العراق رسميا فى التاسع من ديسمبر أن وجود قوات قتالية أجنبية فى البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولى استشارية وتدريبية فقط.

وأعلن الأمريكيون سحب قواتهم من العراق منذ صيف 2020، على أن يبقى نحو 2500 جندى أميركى وألف جندى من قوات التحالف فى العراق لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية.

وانتشر الجنود الأمريكيون فى العراق منذ 2014 كجزء من التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش.