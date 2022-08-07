الشرطة التايوانية تعثر على جثة مسؤول عن تطوير الأسلحة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أعلن معهد تشونج شان الوطنى للعلوم والتكنولوجيا فى بيان أن السلطات عثرت على نائب رئيس المعهد، أو يانج لى شينج، 57 عاما، ميتا فى غرفة فندق فى مقاطعة بينجتونج الجنوبية صباح السبت.

وذكر وانج تشين تسونج، نائب مدير دائرة شرطة مقاطعة بينجتونج، إنه عندما وصلت الشرطة التايوانية إلى مكان الحادث، قرروا أنه أصيب بنوبة قلبية. وأضاف أنه لا توجد دلائل على وجود تلاعب.

وأضاف وانج: "بعد فحص لقطات فيديو المراقبة ومسح غرفة الفندق، وجدت الشرطة أن النوافذ مغلقة ولم تر أى علامات اقتحام أو قتال، ولم نجد أى جروح فى جثة أوى يانج".

وقالت أسرة أوى يانج إنه كان لديه تاريخ من أمراض القلب وكان لديه دعامة قلبية. أشرف المسؤول الراحل على تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ، وتولى منصبه فى المعهد فى وقت سابق من هذا العام.