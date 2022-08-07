العالم اليوم - رئيس وزراء إسرائيل: العملية العسكرية في غزة حققت أهدافها

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أغسطس 2022 07:19 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الأحد، إن "أهداف العملية العسكرية في قطاع غزة تحققت، ولا فائدة من استمرارها"، وفق ما ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على متابعة الجهود المبذولة من أجل "وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة".

وقال اشتية، في مؤتمر صحفي: "يجب إنهاء الهجمات الإسرائيلية المتتالية على غزة، وسنعمل على استخدام معبر رفح لإيصال المساعدات إلى القطاع".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مصرية قولها، إن القاهرة طلبت وقف إطلاق النار في غزة، اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش من مساء الأحد.

ووفق مصدر أمني مصري لم تكشف "رويترز" عن اسمه، فإن إسرائيل وافقت على مقترح الهدنة في غزة.

وأشار المصدر إلى أن "القاهرة تسعى للحصول على رد فلسطيني على مقترح الهدنة".

وفي ذات السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ مساء الأحد.