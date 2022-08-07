نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : دوام الهيئة التدريسية في 24 آب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 أغسطس 2022 07:06 مساءً - دوت الخليج :– أعلنت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي المعدل للعام الدراسي 2022/2023.

ووفق منشور للوزارة، الأحد، فإن دوام الهيئات التدريسية يبدأ يوم الأربعاء الموافق 24 آب 2022 لتسليم الكتب المدرسية للطلبة، وتسجيل المنقولين منهم، وأداء امتحانات الإكمال.

فيما يبدأ دوام الطلبة الأربعاء الموافق 31 آب 2022.

وأشارت الوزارة إلى موعد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر حيث ستعقد خلال الفترة 13 – 29 كانون أول 2022.