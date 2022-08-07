نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن عن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية أعلن عن إيداع الدعم الشهري المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق، حيث أن سوف إيداع الدعم الشهري لمستفيدي حساب المواطن، وهذا يعد أمر ضروري بعد تطبيق كافة الضوابط الهامة الجديدة، حيث أن يتم فتح التسجيل داخل برنامج حساب المواطن، وهذا لكي يتم تقديم دعم إضافي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين بمبلغ مالي حوالي ثمانية مليارات ريال سعودي وهذا للعام الجاري 2022م وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتوضيح زيادة قدرها نسبة مئوية تصل إلى 73%

زيادة قدرها 73% :

أكد حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات عن زيادة الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن بنسبة مئوية تصل إلى 73% وهذا يعد أمر ضروري مقارنة بالدفعات الماضية لمستفيدي حساب المواطن، حيث أن يبلغ ذلك إجمالي الدعم المالي الشهري للمستفيدين، وأضاف إلى ذلك أن الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال سعودي.

عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق :

برنامج حساب المواطن للمستفيدين أوضح عن حوالي 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري، حيث أن بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية حوالي 25 مليون ريال سعودي،وهذا لكي يصبح إجمالي ما دفعه حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة منذ انطلاقته أكثر من 123 مليون ريال سعودي منها مليار و سبعين ريال سعودي للمستفيدين تعويضات عن الدفعات الماضية.

وقد أشار إلى ذلك أن 76% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، حيث أن بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1919 ريال سعودي، وهذا مقارنة بمتوسط دعم الدفعة الماضية لمستفيدي حساب المواطن الذين بلغوا حوالي 1067 ريال سعودي، ولذلك يكون عدد أرباب الأسر السعودية المستحقة أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته مئوية قد تصل إلى 94% .

ومن المؤكد أن بلغ عدد المستفيدين المستوفين التابعين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد وتابع لهذا الدعم، وأكد على أن نسبة 6% من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين المستحقين من الدعم المادي لمستفيدي حساب المواطن، حيث أن يكون أكثر من 80% من إجمالي المستفيدين المسجلين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، ولذلك بلغ حتى الآن 720 ريال سعودي، وهذا الدفعة الماضية من حساب المواطن والبالغ 417 ريال سعودي.