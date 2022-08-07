كيف اسجل في شركة البلاد منصة الطفولة المبكرة

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عمر شويل - جدة كيف اسجل في شركة البلاد، تعد شركة البلاد من الشركات السعودية البارزة في تقديم الاستشارات والحلول والتي توفر احتياجات سوق العمل بمختلف المجالات في السعودية، تأسست الشركة عام 2006م بهدف تأمين مختلف احتياجات سوق العمل في السعودية، وتأمين الكوادر المؤهلة لكافة الوظائف والأيدي العاملة الماهرة إلى جانب مساهمتها في تحقيق رؤية المملكة للعام 2030 من خلال استهداف القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

شركة البلاد للتوظيف التعليمي 1444

أطلقت شركة البلاد منصة الطفولة المبكرة والتي تسعى من خلالها لتوفير الكوادر التعليمية المتخصصة بالمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال في السعودية، وأيضًا تأهيل المعلمات للتدريس، والحرص على تقديم عقود عمل محددة المدة بالمدارس الحكومية، لتوطيد الشّراكة بين قطاعي التعليم العام والخاص في السعودية.

كيف اسجل في شركة البلاد

يمكن التسجيل في شركة البلاد منصة الطفولة المبكرة بالخطوات الآتية:

زيارة موقع شركة البلاد.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على التسجيل وإدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

ثم النقر على حفظ ثم النقر على إنهاء التسجيل، ليتم التسجيل في شركة البلاد للتوظيف.

شروط التسجيل في شركة البلاد للتوظيف التعليمي

يمكن التقديم بمنصة البلاد للتوظيف التعليمي وفقًا لعدد من المعايير الآتية:

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

اجتياز المقابلة الشخصية ويكون المتقدم لائق طبيًا .

الحصول على شهادة الثانوية العامة.

لا يوجد سوابق جنائية عند المتقدمين.

مزايا التوظيف عبر شركة البلاد

الاستفادة من التأمين الطبي.

أجازة سنوية مدفوعة وراتب شهري

طرق التواصل مع شركة البلاد للتوظيف

يسعدنا تلقي استفساراتكم عن توظيف الطفولة المبكره بالاتصال على الرقم 920033247 أو إرسال إيميل إلى careers[email protected] كما يمكنك استخدام خاصية الدردشة من خلال حسابك في منصة الطفولة المبكرة. pic.twitter.com/VYJgRQKVi4 — شركة البلاد للإستشارات والحلول (@albiladsolution) يسعدنا تلقي استفساراتكم عن توظيف الطفولة المبكره بالاتصال على الرقم 920033247 أو إرسال إيميل إلى [email protected]



كما يمكنك استخدام خاصية الدردشة من خلال حسابك في منصة الطفولة المبكرة. pic.twitter.com/VYJgRQKVi4 — شركة البلاد للإستشارات والحلول (@albiladsolution) August 7, 2022

مقر الشركة :حي السليمانية، شارع الأمير ممدوح، مركز الصفوة التجاري.

رقم الهاتف 920023471.

البريد الإلكتروني [email protected]

يمكن لجميع الراغبين بالتقديم والاستفادة من فرص التوظيف المقدمة من قبل شركة البلاد. بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالتوظيف، فيمكن من خلاله الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالوظائف المتاحة بالقطاعي التعليمي الحكومي أو الخاص، وبمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول كيف اسجل في شركة البلاد منصة الطفولة المبكرة ، واستعرضنا معلومات عن المنصة ومزايا التقديم من خلالها وطرق التواصل معهم، وشروط التسجيل .