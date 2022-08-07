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عمر شويل - جدة الآن LIVÉ.. تردد قناة السعودية الرياضية 1 لمشاهدة نهاني كأس العرب 2022.. قناة ksa sports 1 لمتابعة مباراة السعودية ومصر الشباب، تعدد قناة السعودية الرياضية 1 HD واحدة من أهم القنوات الرياضية المميزة الموجودة في العالم العربي بشكل عام، والتي تقوم بعرض العديد من المنافسات القوية الهامة في البطولات الرياضية العربية والمحلية، والتي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة من قبل كافة عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية وفي الوطن العربي بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال تحديث تردد قناة السعودية الرياضية 1 HD على القمر الصناعي نايل سات بعد التحديث.

تردد قناة السعودية الرياضية 1 HD

تعد قناة السعودية الرياضية الاولى واحدة من ضمن مجموعة قنوات هامة تابعة الى شبكة قنوات السعودية الرياضية، والتي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة في مختلف الدول العربية لما تقوم بتقديمه على مدار اليوم بدون توقف من الكثير من المناسبات والاحداث الرياضية المميزة، حيث تقوم بعرض مباريات بطولة الدوري السعودي والبطولات السعودية المحلية، كما اعلنت القناة عن حصولها على حقوق نقل العديد من المناسبات الرياضية العربسة مثل عرض بطولة كأس العرب للشباب 2022 التي تقام في المملكة العربية السعودية.

تحديث تردد قناة السعودية الرياضية 1

وقد شهدت قناة السعودية الرياضية تحديث جديد في التردد الخاص بها والتابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، حيث تقوم بعرض الكثير من البرامج الرياضية الهامة التي تناقش كل ما يتعلق بكرة القدم السعودية والعربية والعالمية كذلك من خلال برامج مميزة يقدمها باقة من افضل الإعلاميين في العالم العربي، بالإضافة الى تحليل مميز لكافة المباريات في مختلف المناسبات والاحداث الرياضية المختلفة.

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 23512 نايل سات 27500 5/6 أفقي

استقبال تردد قناة السعودية الرياضية الأولى

ويمكن ان يتم متابعة افضل المباريات القوية على شاشة قناة السعودية الرياضية الاولى على الاقمار الصناعية المختلفة بشكل مجاني بدون تشفير، وذلك من خلال استقبال التردد الجديد الخاص بالقناة بعد التحديث والذي جاء على النحو التالي.

التردد الخاص بقناة السعودية الرياضية على عرب سات هو 12418، من خلال الاستقطاب الافقي، من خلال معدل الترميز 27500.

التردد على القمر الصناعي بدر سات هو 12418، من خلال الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 27500.

التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات عن 12523، من خلال الاستقطاب العمودي، عن طريق معدل الترميز: 27500.