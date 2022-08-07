رابط http://epedu.gov.iq/ للحصول على نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط فى العراق كل المحافظات

رابط الحصول على نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط فى العراق كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقى ، ننشر لكم اليوم طرق الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول فى جميع المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث يهتم حاليا كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور بعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول تقدم العديد من الطلاب باعتراضات وتظلمات فى الفترة الماضية على درجاتهم فى بعض المواد وينتظرون اعلان النتيجة فى كافة المحافظات فى العراق من اجل معرفة نتائجهم وننشر لكم الان طرق الحصول على نتيجة الاعتراضات الصف الثالث المتوسط فى جميع المحافظات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقية

طرق الحصول على نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط

عبر موقعكم ثقفنى نيوز ننشر لكم طرق الاستعلام والحصول على نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط فى العراق فى جميع المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقية حيث يهتم كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور فى معرفة الطريقة التى تمكنهم من الحصول على نتيجة الاعتراضات الصف الثالث المتوسط فى كل المحافظات فى العراق وننشر لكم الان الطريقة التى تمكنكم من الحصول على تلك النتيجة والطريقة هي :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

الحصول على نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط

ظهرت النتيجة الاعتراضات الصف الثالث المتوسط محافظة واحدة فقط محافظة كركوك فى الفترة السابقة ومن المتوقع ظهورها بشكل تدريجي فى الفترة المقبلة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقية ويترقب كل الطلاب واولياء الامور اعلان النتيجة بشكل رسمى على الموقع ذاته من اجل معرفة نتائج الاعتراضات الخاصة بهم فى الفترة المقبلة .