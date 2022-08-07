نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الاولى 2022 والحد الادنى للقبول في تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني لكليات العلمي والادبي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الاولى 2022، خلال الساعات الماضية قامت وزارة التعليم العالي بالكشف عن تنسيق المرحلة الاولى 2022 لطلبة الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول التي ظهرت نتائجها ظهر أمس الأحد، حيث من المقرر أن ينطلق التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 بداية من يوم الخميس القادم الموافق 11 أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من الشهر نفس، وذلك عبر موقع التنسيق الالكتروني أو الحكومة المصرية على شبكة الانترنت، وسنتعرف خلال السطور القادمة على الحد الادنى للقبول في تنسيق المرحلة الاولى لجميع الكليات العلمية والادبية، فتابعونا.
تنسيق المرحلة الاولى 2022
وقد تم الكشف عن تنسيق المرحلة الاولى 2022 للشعب الثلاثة “علمي علوم، أدبي، علمي رياضة”، حتى يتم التعرف على الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات، ومن المقرر أن يقوم 117758 طالب وطالبة إجماليا بالتسجيل في تلك المرحلة باعتبارهم حاصلين على الحدود الدنيا التي جائت على النحو التالي:
• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.
طريقة التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022
ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 من يوم الخميس المقبل عبر موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي كعادة كل عام، حيث سيكون متاح للطالب التوجه إلى معامل الحاسب الآلي التابعة لكافة الجامعة المصرية خلال الأيام الخاصة بالمرحلة، وخلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على أن يكون مرتديا للكمامة الطبية، من أجل تسجيل رغباته الكترونيا التي تقدر بنحو 75 رغبة، علما بأن التسجيل في المرحلة الاولى للتنسيق متاح على مدار الساعة عبر الموقع ليتمكن الطالب من التسجيل وهو في منزله بشرط أن يكون لديه حاسب متصل بشبكة الانترنت.
خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022
وللتسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 اتبع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع التنسيق الالكتروني.
- قم بالضغط على كلمة التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022.
- قم بادخال رقم الجلوس الخاص بك، وادخال رمز التحقق الظاهر امامك.
- اضغط على كلمة التالي، لتظهر لك صفحة بها كافة بياناتك التي يرجى التأكد من صحتها قبل التسجيل.
- ابدء في ادخال رغباتك وفقا لمجموعك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيق المرحلة الاولى 2022 والحد الادنى للقبول في تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني لكليات العلمي والادبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.