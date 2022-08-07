نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الاولى 2022 والحد الادنى للقبول في تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني لكليات العلمي والادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الاولى 2022، خلال الساعات الماضية قامت وزارة التعليم العالي بالكشف عن تنسيق المرحلة الاولى 2022 لطلبة الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول التي ظهرت نتائجها ظهر أمس الأحد، حيث من المقرر أن ينطلق التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 بداية من يوم الخميس القادم الموافق 11 أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من الشهر نفس، وذلك عبر موقع التنسيق الالكتروني أو الحكومة المصرية على شبكة الانترنت، وسنتعرف خلال السطور القادمة على الحد الادنى للقبول في تنسيق المرحلة الاولى لجميع الكليات العلمية والادبية، فتابعونا.

تنسيق المرحلة الاولى 2022

وقد تم الكشف عن تنسيق المرحلة الاولى 2022 للشعب الثلاثة “علمي علوم، أدبي، علمي رياضة”، حتى يتم التعرف على الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات، ومن المقرر أن يقوم 117758 طالب وطالبة إجماليا بالتسجيل في تلك المرحلة باعتبارهم حاصلين على الحدود الدنيا التي جائت على النحو التالي:

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.