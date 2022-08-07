البيت الأبيض: أنشطة الصين العسكرية في مضيق تايوان ”استفزازية وغير مسئولة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 06:28 مساءً - وصف البيت الأبيض التحركات العسكرية الصينية فى مضيق تايوان بـ"الاستفزازية وغير المسئولة".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد "إن هذه الأنشطة تصعيد كبير وغير مسئول، وتتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وكان الجيش الصيني قد أعلن يوم الخميس الماضي عن مناورات وتدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية في مياه والمجال الجوي حول تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض كان قد استدعي السفير الصيني لإدانة تحركات بكين المتصاعدة ضد تايوان، والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة.