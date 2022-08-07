وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت قوات الأمن الداخلى فى بيان: "الأوامر الفورية أعطيت لتوقيف الفارين"، مضيفة أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص" للوقوف على ظروف فرارهم.
فيما انتشرت القوات الأمنية منذ صباح اليوم، فى منطقة قصر العدل.
وبحسب الوكالة الفرنسية، قال مصدر قضائى، إن "الفارين من جنسيات عدة، من بينهم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأجانب، وقد هربوا ليل السبت"، مضيفًا "يجرى الآن تحقيق إدارى وإحصاء لعدد المساجين وتأكيد لهويتهم".
وأكد مصدر أمنى لبنانى، أنهم "قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أدخل إلى السجن بشكل سرى"، لافتًا إلى أنه "من المحتمل أن يكون قد ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هروب 31 موقوفا من مركز احتجاز فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.