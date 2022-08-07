هروب 31 موقوفا من مركز احتجاز فى لبنان

جدة - نرمين السيد - هرب نحو 31 موقوفًا، فجر اليوم الأحد، فارين من مركز احتجاز بالقرب من قصر العدل فى العاصمة اللبنانية، بيروت، بعدما تمكنوا من تهريب أداة إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية، حسبما أفادت مصادر أمنية وقضائية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت قوات الأمن الداخلى فى بيان: "الأوامر الفورية أعطيت لتوقيف الفارين"، مضيفة أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص" للوقوف على ظروف فرارهم.

فيما انتشرت القوات الأمنية منذ صباح اليوم، فى منطقة قصر العدل.

وبحسب الوكالة الفرنسية، قال مصدر قضائى، إن "الفارين من جنسيات عدة، من بينهم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأجانب، وقد هربوا ليل السبت"، مضيفًا "يجرى الآن تحقيق إدارى وإحصاء لعدد المساجين وتأكيد لهويتهم".

وأكد مصدر أمنى لبنانى، أنهم "قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أدخل إلى السجن بشكل سرى"، لافتًا إلى أنه "من المحتمل أن يكون قد ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن".