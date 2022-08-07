الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وحمل جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء بالكنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير.

وأشار المتحدث، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس تأتى تزامنا مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الإسهام فى إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين، مُحملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات هذه السياسة.