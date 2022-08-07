بكين: تايوان جزء من الأراضى الصينية وليس أمريكا

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الصينى، وانج يى، اليوم الأحد، على أن تايوان ليست جزءًا من الولايات المتحدة، بل من الأراضى الصينية، فى أحدث انتقاد دبلوماسى توجهه بكين للسياسة الأمريكية، منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، للجزيرة التايوانية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال وانج يى، خلال زيارة إلى بنجلاديش، إن "الولايات المتحدة تنخرط فى السفسطة بشأن قضية تايوان"، مضيفًا أن إجراءات الصين حيال تايوان "عادلة وملائمة وقانونية". وأكد وزير الخارجية الصينى، على أن إجراءات بلاده حيال تايوان تهدف إلى "حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وهذا أمر مقدس".

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