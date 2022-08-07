رُعب وهروب مستوطني "سديروت" و"عسقلان" من صواريخ فلسطينية
تتواصل ضربات رجال سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، المؤلمة على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وما بعد ذلك أيضاً، رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي.
وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن ضربات المقاومة المتتالية والموجعة، دفعت المئات من المستوطنين الصهاينة للنزوح من المستوطنات هربا من صواريخ السرايا.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الوكالة، مستوطنين وهم ينزحون من مستوطنة "سديروت" هرباً من صواريخ سرايا القدس في غزة.
كما أظهرت صوراً، لمستوطنون يختبئون بفعل صواريخ سرايا القدس التي أطلقت على عسقلان من قطاع غزة وقذفت الرعب في قلوب مستوطنيها، رداً على العدوان الصهيوني المتواصل منذ 3 أيام.
الجدير ذكره أن قطاع غزة يتعرض منذ ثلاثة أيام لعدوان صهيوني شرس أدى إلى استشهاد أكثر من 32 مواطناً وجرح أكثر من 275 بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تدمير مئات المنازل والوحدات السكنية.
فيما تواصل سرايا القدس الجناح العسكري عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات" للرد على هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف أبناء فلسطين لليوم الثالث على التوالي.
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