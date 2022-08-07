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الأردن : ضرورة منع أي تحركات استفزازية في الأقصى الأحد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 أغسطس 2022 06:00 مساءً - دوت الخليج :- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المبعوث الأممي للعملية السلمية تور وينسلاند جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء التصعيد الذي ينذر بعواقب أوخم.

ووفق تغريدته على “تويتر”، اليوم السبت، أكد الصفدي ضرورة منع أي تحركات استفزازية في الحرم الشريف (المسجد الأقصى) الأحد واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورة للحؤول دون مزيد تصعيد.

كما أكد وزير الخارجية ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المدان على غزة وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وشدد على أن استمرار العدوان يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

 

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) — Ayman Safadi (@AymanHsafadi)

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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