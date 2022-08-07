نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : ضرورة منع أي تحركات استفزازية في الأقصى الأحد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 أغسطس 2022 06:00 مساءً - دوت الخليج :- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المبعوث الأممي للعملية السلمية تور وينسلاند جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء التصعيد الذي ينذر بعواقب أوخم.

ووفق تغريدته على “تويتر”، اليوم السبت، أكد الصفدي ضرورة منع أي تحركات استفزازية في الحرم الشريف (المسجد الأقصى) الأحد واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورة للحؤول دون مزيد تصعيد.

كما أكد وزير الخارجية ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المدان على غزة وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وشدد على أن استمرار العدوان يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

بحثت مع المبعوث الأممي للعملية السلمية @TWennesland جهودنا وقف العدوان الإسرائيلي على #غزة وإنهاء التصعيد الذي ينذر بعواقب أوخم. أكدت ضرورة منع أي تحركات استفزازية في الحرم الشريف غدا واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورة للحؤول دون مزيد تصعيد. 1/2 — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) August 6, 2022 — Ayman Safadi (@AymanHsafadi)

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi)