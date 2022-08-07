إثر حريق قتل 15 شخصًا.. القبض على مالك ملهى فى تايلاند

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، اندلع الحريق قرابة الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة، فى ملهى "ماونتن بى" فى منطقة ساتاهيب على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق العاصمة بانكوك.
ووفقا لمنظمة للإغاثة، ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث، اليوم الأحد، إلى 15 قتيلاً، حيث تم العثور على غالبية الجثث ملقاة بالقرب من مدخل الملهى، وفى بيوت الراحة وعليها حروق بالغة.
وقال مسؤول بالشرطة فى مقاطعة شنبورى، إن مالك الملهى بونجسيرى بنبرنسج، سلم نفسه للشرطة إثر نشر مذكرة توقيف فى شأنه، حيث تلاحقه تهمة القتل بسبب الإهمال، وعدم حيازة ترخيص لبيع المشروبات.
ومن المتوقع أن تصل عقوبة صاحب الملهى إلى 10 سنوات إضافة إلى غرامة 550 يورو، وفقا لعقوبة القتل بسبب الإهمال فى القانون التايلاندى.
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