كييف: وصول أول سفينة شحن منذ الحرب إلى الموانئ الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البنية التحتية فى أوكرانيا، اليوم الأحد، وصول أول سفينة شحن منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، والتى استقرت فى ميناء تشورنومورسك الأوكرانى المطل على البحر الأسود، بهدف نقل الحبوب مستقبلاً إلى الأسواق العالمية.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أبحرت 4 سفن تحمل مواد غذائية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، فى وقت سابق من اليوم، وذلك فى إطار اتفاق لفك الحصار عن صادرات البلاد البحرية. وقالت الوزارة الأوكرانية عبر صفحتها على "فيسبوك": "سفينة البضائع السائبة فولمارس وصلت إلى ميناء تشورنومورسك ومستعدة للتحميل".

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