عاجل.. تقدم فى جهود التوصل إلى هدنة فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وكانت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، نقلت فى وقت سابق اليوم، أن مصادر مصرية مسؤولة فى القاهرة أكدت اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الطرفين فى غزة.

وأضافت القناة أن هناك اتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة مع كافة الأطراف للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

وبحسب القناة، أكدت مصادر مصرية مسؤولة فى القاهرة استمرار جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين فى غزة.

وأكدت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار فى غزة، لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطينى.

كما أكد مسؤول فلسطينى، أن وقف إطلاق النار فى غزة سيدخل حيز التنفيذ فى تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".