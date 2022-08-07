نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رفضا للعدوان على غزة ... وقفة بالقرب من السفارة الاسرائيلية بعمان - فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 أغسطس 2022 05:03 مساءً - دوت الخليج :- نفذ مجموعة من الاشخاص مساء السبت وقفة احتجاجية امام المسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الاسرائيلية في عمان . وجاءت الوقفة احتجاجا على الممارسات الاسرائيلية في قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني ككل . وطالبت الوقفة من المجتمع المحلي والدولي الوقوف لصد العدوان على غزة. فيديو :



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفضا للعدوان على غزة ... وقفة بالقرب من السفارة الاسرائيلية بعمان - فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.