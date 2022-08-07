نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزير العمل: 40-50% على الأقل من الوظائف لن تكون متاحة بعد 5 سنوات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 أغسطس 2022 05:03 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير العمل نايف استيتية، السبت، إن "كثيرا" من التخصصات استحدثت لكنها لم تقارن مع متطلبات سوق العمل المحلي، مشيرا إلى أن 40-50% على الأقل من الوظائف لن تكون متاحة بعد 5 سنوات.

وأوضح استيتية : "لم يتم تحديد متطلبات سوق العمل للفترة السابقة، وكان هناك تخصصات كثيرة يتم استحداثها ولم يتم مقارنتها مع ما هي متطلبات سوق العمل".

وأشار إلى أنه "بعد 5 سنوات من اليوم، على الأقل من 40-50% من الوظائف الموجودة اليوم لن تكون موجودة".

وتقوم وزارة العمل بدراسة السوق لـ "تحديد عدد من الاحتياجات الموجودة في سوق العمل" بحسب استيتية. وقال في هذا الصدد "يبدأ هنا دور هيئة تنمية وتطوير المهارات، وهناك المجالس القطاعية، مجالس القطاع الخاص الذي يقوم دورها بتحديد ما هي الاحتياجات الخاصة الموجودة لديها من المهن المختلفة، وهنا التركيز يجري الآن على المهارات" ، وفق المملكة .



"تركيزنا اليوم في وزارة العمل ينصب على تحديد المهارات، وبالتالي نفتح المجال أمام خريجي الجامعات وأيضا خريجين من حملة التوجيهي سواء كان ناجحا أم راسبا وذلك لسبب رئيسي هو التركيز على المهارة وليس فقط التركيز على المهنة، لأن هناك طلبا كبيرا في القطاع الخاص اليوم بالوظائف المختلفة على المهارات المختلفة سواء المهنية أو التقنية" وفق استيتية.

وقال: "لا نستطيع المواءمة دون تحديد احتياجات القطاع الخاص بالكامل من مهن وما هي المهارات التي يحتاجونها لهذه المهن، وما هي المسارات الوظيفية التي يمكن استحداثها لهذه المهن حنى نستطيع إدماج أكبر عدد ممكن من الشباب في هذه المهن المختلفة".

وتحدث عن "إدماج القطاع الخاص في منظومة التدريب المهني والتقني".

وأشار إلى "الطلب في سوق العمل كبير جدا على خريجي الدبلوم وخريجي المهارات الفنية والتقنية، واليوم في ظل وجود 350 ألف عامل مرخص، إضافة إلى العمالة الوافدة يعملون في مهن مختلفة أعتقد أن 60-70% يستطيع الأردني العمل بها".