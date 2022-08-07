نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة التنسيق بالجامعات 2022 تعرف علي الحد الأني للمرحلة الأولى للقبول للشعبة العلمية والرياضية والأدبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلع أبناؤنا من طلاب الثانوية العامة إلي نتيجة التنسيق بالجامعات 2022 وذلك بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 يوم السبت الموافق 6/8/2022. حيث هنأ السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار أبناءنا الطلاب الذين أنهوا مرحلة الثانوية العامة والبدء في مرحلة جديدة وهى الحياة الجامعية، وقد أنتهي إعلان النتيجة حصل من حصل علي النسبة المئوية العالية ومنهم من لم يحالفه التوفيق ولكن يجب علي جميع الطلاب النظر فيما هو قادم وتحديد الكلية المناسبة للمجموع أو المناسبة لقدراته الشخصية والتي تم إعلانها ضمن نتائج التنسيق بالجامعات المصرية لعام 2022، وفيما يلي وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل نتيجة التنسيق بالجامعات 2022 .

نتيجة التنسيق بالجامعات 2022

أعلن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن نتائج التنسيق والقبول في الجامعات المصرية وذلك عبر الرابط الرسمي لموقع الوزارة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وقد أوضح أن الحدني الأدنى للقبول في الشعبة العلمية هي ( 365 ) درجة فأكثر بنسبة ( 89.02% ) بإجمالي عدد ( 22475 ) ألف طالب للمرحلة الأولي ، كما أن الحد الأدنى للقبول في الشعبة الهندسية هي ( 341 ) درجة فأكثر وبنسبة (83.17%) بإجمالي (15220) طالب للمرحلة الأولي ، وأخيراً الحد الأدنى للقبول بجامعات الشعبة الأدبية هي (264.5) درجة وبنسبة ( 64.5 % ) وبإجمالي عدد ( 80,063 ) طالب للمرحلة الأولي، ووصل إجمالي الطلاب إلي ( 117,757 ) طالب لإجمالي المرحلة الأولي.

موعد فتح التسجيل في القبول في الجامعات 2022

أوضح السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن فتح باب التسجيل سيكون يوم الخميس الموافق 11/8/2022 علي أن يتم إدخال الرغبات للالتحاق بكليات المرحلة الأولي حتي يوم الإثنين الموافق 15/8/2022 حيث سيتم غلق باب كتابة الرغبات، وعلي جميع الطلاب الالتزام بالتوقيتات المحددة.

كيفية تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولي للجامعات المصرية تنسيق 2022

أوضح السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أنه يمكن التقديم وتسجيل الرغبات إلكترونياً من خلال معامل الحاسب الموجود بالكليات والجامعات بمختلف المحافظات وعلي مدار (5) أيام مع ضرورة مراعاة ضوابط التباعد الإجتماعي ، كما أن يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتنسيق الجامعات المصرية من خلال الحاسب الآلي الشخصي للطالب من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلي الموقع الرسمي الإلكتروني لتنسيق الجامعات المصرية.

قم بإدخال رقم الجلوي الخاص بك.

قم بإدخال الرقم السري الخاص بك.

ستقوم الأنظمة بتحويلك إلي الصفحة الخاصة بإدخال الرغبات.

قم بإدخال الرغبات مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي المعلن عنه.

وبهذا نكون قد أنهينا تفاصيل نتيجة التنسيق بالجامعات 2022 وما هي طريقة تسجيل الرغبات، وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نهنئ ونبارك جميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مرحلة تعليمية جديدة وتفوق لا يتوقف أبداً.