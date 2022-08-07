نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نشر نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق عموم المحافظات وعدد درجات المساعدة للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نشر نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق عموم المحافظات، بعد أن انتهي طلاب الشهادة الاعدادية فى العراق من أداء الامتحانات في الساعات القليلة الماضية، بدأ الطلاب يبحثون عن ميعاد إعلان وزارة التربية العراقية عن النتائج، خاصة بعد أن تقدم بعض الطلاب بشكاوي حول صعوبة بعض الأسئلة في اللغة الإنكليزية، إلا أن وزارة التربية العراقية تكن دائما حريصة علي مصالح الطلاب، ولذلك يتم إضافة عدد من درجات المساعدة للطلاب، علما بأن تلك الإضافة تتم لجميع المواد لكنها تضاف فقط للطلاب المكملين وليس الطلاب الناجحين، ويمكنكم التعرف علي التفاصيل بشكل اوضح من خلال التقرير المتاح للمتابعين الكرام في العراق من موقعنا ثقفني.

موعد نشر نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق

نشير إلي موعد نشر نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق، والذي تؤكد دائما وزارة التربية العراقية أن النتائج تكن متاحة بعد اسبوعين او 20 يوما من الانتهاء من تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات في جميع المحافظات، لذلك يمكنكم أخذ القسط الكافي من الراحة والاستمتاع بالإجازة بعد انتهاء الامتحانات طوال الأيام الماضية، ومن ثم ترقب إعلان النتيجة بحلول نهاية شهر اغسطس الجاري، علما بأن وزارة التربية العراقية لم تصرح اي تصريح رسمي حول يوم إعلان النتيجة أو الساعة المقرر فيها إعلان النتيجة، إلا أن الوزارة تقوم بالاعلان فعليا بعد انتهاء كافة الإجراءات المتبعة لتصحيح الدفاتر ورصد الدرجات للطلاب في جميع المحافظات.

موقع وزارة التربية العراقية

من منطلق حرص وزارة التربية العراقية علي تيسير اعمال رصد الدرجات للطلاب، يتم إتاحة فرصة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 في العراق برقم المقعد من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وذلك بتتبع تلك الخطوات

زيارة موقع وزارة التربية العراقية .

. سجل اسم الطالب.

قم بكتابة رقم المقعد للطالب.

انقر علي كلمة عرض النتائج.

صندوق الوصف المتاح للمتابعين في نهاية التقرير، يمكنكم ترك تعليق بالاسم ورقم المقعد للحصول علي النتيجة فور إعلانها رسميا من وزارة التربية العراقية.

عدد درجات المساعدة لطلاب السادس الاعدادي 2022

يعد السؤال حول عدد درجات المساعدة لطلاب السادس الاعدادي في العراق هو السؤال الذي يهتم به الطلاب الان، إلا أن العديد من الطلاب يشير إلي أن نحو 10 درجات مساعدة تمنحها وزارة التربية العراقية للطلاب المكملين، الا ان عدد درجات المساعدة هو 5 درجات فقط لكل مادة، وذلك في المواد التي يتحصل فيها الطالب علي اكتر من 45 درجة.

نتيجة سادس اعدادي العراق 2022

من المقرر أن يتم تفعيل روابط استخراج نتيجة سادس اعدادي العراق 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن الموقع الرسمي للوزارة مخصص لخدمة الطلاب وتقديم الخدمات التعليمية لهم، كذلك يمكن للطلاب استخراج النتيجة عبر موقع النجاح ونتائجنا بملفات pdf، وذلك فور التصريح بالاعلان الرسمي للنتيجة.

من خلال تتبع كافة التقارير التي تصدرها وزارة التربية العراقية حول نتائج السادس الاعدادي 2022، نجد أن الوزارة إجابة علي سؤال متي تعلن النتيجة بأن النتائج تستغرق نحو أسبوعين إلي 20 يوم حتي تتم اعمال تصحيح الدفاتر للطلاب في جميع المحافظات بالطريقة المعتادة، وذلك حتي تضمن الوزارة أن كل طالب سوف يحصل علي حقة كاملا في الدرجات دون أي تلاعب.