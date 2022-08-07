نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان … نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس ادبي وعلمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم التي يبحث عليها عدد كبير من الطلاب والطالبات فى جميع المحافظات المصرية، حيث على مستوى الجمهورية بإمكان جميع الطلاب الآن من الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج شهادة الثانوية العامة على نحو ننقله ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

حالة من البحث الكبيرة الآن تشغل الطلاب على اجراء الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة على مستوي الجمهورية، حيث اليوم الموافق ميلادياً اليوم السادس من اغسطس كنا على موعد مع إعلان ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة والتي تم الإعلان عنها تحت ادارة معالي الدكتور طارق شوقي لتسود حالة من التوتر والهلع والقلق على اجراء الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة والتي تم الاعلان عليها فقط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وفقاً لتعليمات معالي وزير التربية والتعليم على ان يشهد على غرار هذا الامر موقع وزارة التربية والتعليم ضغطاً كبيراً من قبل الطلاب على شكل صعب الوصول الي الموقع حيث قد وصل عدد الطلاب المتقدمين على اختبارات شهادة الثانوية العامة هذا العام الى 600 الف طالب وطالبة، عليه نستعرض الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

الآن يستطيع طرق شهادة الثانوية العامة من اجراء الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدور الاول على نحو خطوات مبسطة وسهلة جاءت بمنتهي السهولة على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

في الخطوة الثانية:- قم بادخال اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثالثة:- ابدء على ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- قم بتحديد المحافظة التابعة اليك فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة السابعة:- ابدء فى النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

علماً على ان موقع وزارة التربية والتعليم يتعرض لحالة بحث كبيرة وذلك من قبل طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة، لذا وبامكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان البدء فى مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة، وذلك حتي نتمكن من مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج اون لاين

على العلم على ان نتائج شهادة الثانوية العامة بامكانكم الحصول عليها الان فى كل المحافظات المصرية بالمجموع الكلي بينما سيتم الاعلان عنها بالدرجات فى كل المواد المقررة علي طالب الشعبة الادبية والعلمية فى اعقاب ساعات قليلة من الان على موقع وزارة التربية والتعليم، على ان ننقل ونتابع على راس الساعة الروابط المفعلة والشغالة المخصصة للاجراء الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة

امكانية تقديم طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة سيكون مفتوح امام جميع الطلاب والطالبات، حيث اكد معالي الدكتور طارق شوقي على ان الرغم على ان نسبة الخطأ في نتائج شهادة الثانوية العامة ستصل الى 0% بعد التصحيح الالكتروني الذي تم الا ان وزارة التربية والتعليم ستفتح امكانية تقديم طلب تظلم على كل المواد المقررة امام الطلاب

تنسيق المرحلة الاولي 2022/2023

اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي اليوم بعد اعلان نتائج الثانوية العامة عن حد ادني تنسيق الشعبة العلمية والهندسية والادبية على ان يصل درجة الحد الادني لتنسيق المرحلة الاولي لطلاب الشعبة العلمية الى 89% بينما قد وصلت تنسيق المرحلة الاولي لطلاب الشعبة الهندسية الى 83 بينما حد ادني تنسيق المرحلة لطلاب الشعبة الادبية 64%