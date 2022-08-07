نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إستخراج عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول التي سيتم إصدارها بموجب بيان وزارة التربية والتعليم العراقية على كل مديرية على حدا، حيث اعلنت وزارة التربية العراقية على ان خلال الاسبوع الثاني من شهر أغسطس تبدأ الوزارة على نشر نتائج الاعتراض على نتيجة الصف الثالث المتوسط داخل كل المدارس العراقية او من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

سيتمكن كل الطلاب من الحصول نتائج اعتراضات نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 بعدما تنتهي الوزارة من عمليات التدقيق الجارية حالياً التي تنتهي منها وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل تدريجي، حيث أعلنت مساء يوم الامس ادارة محافظة كركوك نتائج جميع طلبات الاعتراضات التي سبق وان استقبلتها وزارة التربية والتعليم العراقية فى محيط المحافظة، على ان من المخطط ان تستأنف الوزارة اعلان نتائج طلبات الاعتراضات قبل بدء اختبارات الدور الثاني التي تم الاعلان عن موعد البدء فى تلك الاختبارات بموجب بيان وزارة التربية والتعليم العراقية بداية من يوم 25 اغسطس القادم والتي من المقرر على ان تستمر حتي صباح يوم 1 سبتمبر المقبل، على ان نتابع الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فى كل المحافظات العراقية

خطوات استعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول

ننقل نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول على الشكل الذي جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني

ابدء بعدئذ بادخال وتحديد الشعبة ان كنت من طلاب ادبي ام علمي

قم بالنقر على ايقونة عرض النتيجة حتي تكون امامكم النتائج على الفور بنجاح

جدول امتحانات الصف لثالث المتوسط 2022 دور ثاني

نعرض اليكم الان جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الثاني على النحو التالي:-

الخميس 25/8/2022 التربية الإسلامية واللغة العربية

السبت 27/8/2022 اللغة الانجليزية

الأحد 28/8/2022 الرياضيات

الثلاثاء 30/8/2022 الكمياء

الأربعاء 31/8/2022 الفيزياء

الخميس 1/9/20222 اللغة الفرنسية

اعلان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول

تستكمل وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات اعلان نتائج الاعتراضات اون لاين وذلك فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فور ادخال اسمك الرباعي ورقم الامتحاني على مستوي المحافظة التي تم فيها اعلان ظهور نتائج الاعتراضات

نتيجة اعتراضات الثالث المتوسط 2022

نتواصل من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على تغطيتنا الكاملة حول مايتعلق حول نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الاول، والتي من المقرر على ان يتم العمل على نشرها الكتروني اون لاين في جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء الرسمي من عمليات التدقيق الجارية بالوقت الحالي