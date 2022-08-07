مصادر لـ إكسترا نيوز: اتصالات مصرية مكثفة للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم

جدة - نرمين السيد - وأشارت المصادر المصرية إلى اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الطرفين، مضيفة أن هناك اتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة مع كافة الأطراف للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

وأكدت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار فى غزة، لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطينى.

كما أكد مسؤول فلسطينى، أن وقف إطلاق النار فى غزة سيدخل حيز التنفيذ فى تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

يأتى ذلك بعدما أكدت مصادر مصرية استمرار الجهود المصرية مع جميع الأطراف من أجل وقف التصعيد الراهن فى قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة حالة من التصعيد والتوترات مع الجانب الإسرائيلى، إذ أعلنت السلطات الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على القطاع إلى 32 شخصا.