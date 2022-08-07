اشتيه: الرئيس الفلسطينى وجه بتقديم كل الممكن لمساعدة أهلنا فى غزة

جدة - نرمين السيد - وندد رئيس الوزراء الفلسطينى خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، بالجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، خصوصا النساء والأطفال، مطالبًا المجتمع الدولى بتحرك فورى لوقف هذه المجازر الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى، إنه "لا يمكن القبول باستمرار المجازر الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطينى "يتعرض لعدوان شامل".

وجدد رئيس الوزراء الفلسطينى، الدعوة إلى انهاء الانقسام الفلسطينى، قائلاً إن الرد الحقيقى على العدوان يتطلب من الجميع إنهاء الانقسام وتغليب المصلحة العليا لدولة فلسطين، لافتًا إلى هناك بيانات تنديد واستنكار من مختلف عواصم العالم ويجب أن يتم وقف هذا العدوان المتكرر.

وشدد اشتيه على أن "هذا العدوان المتجدد سنويًا على غزة يجب أن يتوقف"، مضيفًا أن "ما يحدث ليس دعاية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة".

كما طالب اشتيه مجلس الأمن باتخاذ قرار فورى يوفر الحماية للشعب الفلسطينى، قائلاً: "نطلب من مجلس الأمن أخذ قرار جدى قابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى".