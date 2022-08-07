مصادر لـ إكسترا نيوز: الجهود المصرية مستمرة لوقف التصعيد فى غزة

جدة - نرمين السيد - ويشهد قطاع غزة حالة من التصعيد والتوترات مع الجانب الإسرائيلى، إذ أعلنت السلطات الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على القطاع إلى 32 شخصا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم، أن 48 ساعة هى الفاصلة عن تعطل الخدمات الصحية بعد توقف محطة توليد الكهرباء بغزة عن العمل ونفاد الوقود من مولدات المستشفيات، محذرة من استمرار منع إسرائيل إدخال الوقود لمستشفيات غزة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استهدفت غارات طائرات الاحتلال الحربية أراضى زراعية فى منطقة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ.

فى السياق ذاته اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال لإحياء ما تسمى " ذكرى خراب الهيكل، صباح اليوم الأحد، وسط تصعيد خطير على الأرض فى الحرب التى يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.