صنعاء: تضرر أكثر من 16 ألف أسرة جراء السيول بمخيمات مأرب

وذكرت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين فى مأرب - فى إحصائية أولية بشأن كارثة الأمطار والسيول التى ضربت المحافظة، وفق قناة "العربية" الإخبارية - أن أكثر من 16 ألفا و700 أسرة نازحة بمأرب تضررت جراء الأمطار والسيول الجارفة، موضحة أن فرقها الميدانية رصدت تضرر 16.735 أسرة، منها 5.287 أسرة تضررت بشكل كلى، و11.448 أسرة تضررت بشكل جزئى.
وأفادت أن السيول والأمطار الجارفة التى شهدتها محافظة مأرب، أدت إلى غمر وجرف منازل النازحين فى المخيمات وخارجها، وألحقت أضرارا مادية جسيمة.
وأضافت أن أكثر الأسر المتضررة كانت فى مخيمات المدينة العشرة، وبلغت أكثر من 12 ألف أسرة متضررة، تليها مديرية الوادى بنحو 3600 أسرة متضررة، ومديرية رغوان بنحو 600 أسرة ومديرية حريب نحو 300 أسرة.
وناشدت الوحدة التنفيذية، منظمات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين إلى حشد الدعم والتدخل العاجل لإنقاذ آلاف الأسر من النازحين المتضررين، وتوفير المأوى والإيواء والغذاء والمياه، وتوفير مأوى انتقالى مستدام يصمد أمام الكوارث.
وشهدت مدينة مأرب أمطارا غزيرة استمرت لساعات نتج عنها سيول جارفة، تسببت فى إحداث أضرار كبيرة وتدمير جزئى وكلى لمساكن النازحين وخيامهم.
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