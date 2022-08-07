الاردن : 39 تخصصا جامعيا واعداد الخريجين منها يكفي لـ15 سنة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 أغسطس 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، السبت، إنّ 39 تخصصا مصنفا بالراكد (غير مطلوب)؛ في الجامعات وكليات المجتمع المدني؛ سيتم التوقف عن استقبالها لكل من سجل بها بعد 2020، وأعداد الخريجين فيها تكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن 10- 15 سنة مقبلة. ودعا خريجي امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" وذويهم، للاطلاع على دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية للعام 2022؛ لمعرفة التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة في سوق العمل.

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