نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ادخل هنا… التنسيق الالكتروني للكلية الحربية استمارة البيانات tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على التنسيق الالكتروني للكلية الحربية، حيث زاد البحث عن موقع مكتب التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية الإلكتروني، وهذا لملئ استمارة البيانات الأولية الخاصة بالطلاب الراغبين بالالتحاق في الكلية الحربية أيضا الكليات والمعاهد العسكرية الأخرى، وهذا بشكل خاص من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، التي ظهرت نتائجهم منذ ساعات وأيام، وسنتعرف معكم بشكل مفصل في هذا المقال عن شروط القبول وعملية التسجيل في الكليات والمعاهد العسكرية، وطريقة حجز موعد سحب الملف ودفع المصاريف، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

ميعاد التقديم للكلية الحربية

وقد تم الإعلان في المؤتمر الصحفي الخاص بوزارة الدفاع الذي عقده مدير مكتب التنسيق بالقوات المسلحة اللواء أشرف سالم زاهر، وأكد على الشروط الخاصة بالقبول والتفاصيل، وميعاد فتح التوجه إلى المقر لسحب الملفات، حيث إنه سيتم قبول دفعة جديدة لهذا العام الدراسي الجديد 2022 من طلاب الثانوية وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة (الضباط المتخصصين).

حيث قام وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة فريق أول محمد زكي بالأمر بقبول دفعة جديدة لهذا العام في الأكاديمية العسكرية والكليات والمعاهد العسكرية، وهذا وفقا للشروط المحددة، والتقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني الخاص ب منظومة التنسيق التابعة لوزارة الدفاع المصرية.

التقديم للكليات العسكرية 2022

وسنتابع معكم المواعيد المتاح فيها التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية للراغبين والتي منها الكلية الحربية، وتابعنا معكم بالتفصيل في موقع ثقفني تنسيق الكليات العسكرية 2022، والذي لاقي تفاعلا بين الطلاب والطالبات، والتقديم الإلكتروني بالكليات يكون في الفترة التالية:

تم فتح تسجيل طلبات الالتحاق الالكتروني في الموقع للجامعيين من يوم 27 يوليو 2022 ميلادية.

أتاحت وزارة الدفاع بعدها خلال أيام باب التسجيل لطلاب الشهادات الثانوية وما يعادلها عبر منظومة التنسيق الالكتروني في وزارة الدفاع.

يستمر تسجيل البيانات الأولية على موقع مكتب التنسيـق، وهذا حتى يوم 6 سبتمبر 2022 ميلادي.

وفي حالة وجود الرغبة في الالتحاق بالكلية الحربية أو أي كلية تابعة للقوات المسلحة بالتقديم في هذه الأيام وعدم التأجيل، حيث إنه يتبقى أقل من شهر على اغلاق التسجيل الالكترونى، وتابعنا معكم التقديم في كلية الشرطة 2022.

شروط الكلية الحربية

وهناك عدة شروط تم النص عليها في موقع الاكاديمية العسكرية الخاصة بالكلية الحربية، والتي يجب استيفاء هذه الشروط حتى يتم قبولكم، وتأكدوا من توافر هذه الشروط فيكم، وهذا حتى لا تقوموا بتضييع وقتكم ومجهودكم ومالكم أيضا في دفع مصاريف التقديم، حيث يتم رفض الطالب في حال الإخلال بأحد هذه الشروط بالكلية الحربية:

يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين، ولا يكون أي أحد منهم حاصل عليها عن طريقة التجنيس، أو يكونوا حاملين لجنسية أخرى إلى جانب المصرية، أو مقدمين على جنسية دولة أخرى.

حسن السير والسلوك، وعدم وجود أي احكام جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والامانة.

الانضباط الشديد، وألا يكون قد سبق للطالب أن فصل تأديبيا من أحد الكليات أو المعاهد أو المدارس.

لا يقل طول الطالب عن 170 سم، والطالبات 155 سم.

اللياقة الطبية، وهذا حسب القومسيون الطبي للقوات المسلحة المصرية، وعدم وجود اي سبب طبي يعفيه من الخدمة العسكرية.

النجاح في اختبارت اللياقة البدنية، والإختبارات النفسية، وكشف الهيئة وهو أصعبهم.

التنسيق الالكتروني للكلية الحربية

ويمكنكم التقديم عبر الدخول إلى رابط منظومـة مكتب التنسيق بالكليات والمعاهد العسكرية، وملئ البيانات، وتابعوا الخطوات معنا، وهذا حتى لا تخطئوا في أي خطوة قد تتسبب في ضياع مجهودكم، فتابع بعناية خطوات التالية، ونترك لكم أيضا فيديو توضيحي لخطوات التقديم لمكتب التنسيق، وذلك كما يلي:

انتقل إلى رابط البوابة الرسمية عبر الضغط على الرابط التالي tansiq.mod.gov.eg .

. اضغط على التسجيل (الثانوية).

ثم انقر على أيقونة طلب الالتحاق.

ومنها تقوم بتعبئة البيانات بشكل صحيح، كما هو موجود في بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

بعد التأكد من تعبئة البيانات اضغط على حفظ نهائي للبيانات.

ستظهر لك ورقة، بها بياناتك، وبالأسفل ستجد موعد سحب الملف الخاص بك، التزم به، واطبع الورقة واصطحبها معك في يوم سحب الملفات.

ويمكنكم ترك تعليق لنا، وسنوضح لكم أي نقطة مبهمة، ونتشرف بخدمتكم حصريا على مدار الساعة في موقع ثقفني.

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