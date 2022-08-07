عاجل- اشتيه: نطالب مجلس الأمن بتحرك فورى لوقف المجازر الإسرائيلية فى غزة

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، إنه "لا يمكن القبول باستمرار المجازر الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطينى "يتعرض لعدوان شامل".
كما طالب اشتيه مجلس الأمن باتخاذ قرار فورى يوفر الحماية للشعب الفلسطينى، قائلاً: "نطلب من مجلس الأمن أخذ قرار جدى قابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى".
كما شدد رئيس الوزراء الفلسطينى، على أن الرد الحقيقى على العدوان يتطلب من الجميع إنهاء الانقسام وتغليب المصلحة العليا لدولة فلسطين، لافتًا إلى هناك بيانات تنديد واستنكار من مختلف عواصم العالم ويجب أن يتم وقف هذا العدوان المتكرر.
وقال رئيس وزراء فلسطين: "هذا العدوان المتجدد سنويًا على غزة يجب أن يتوقف"، مضيفًا أن "ما يحدث ليس دعاية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة".
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