بايدن يغادر عزل كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أجرى بايدن اختبارًا سلبيًا للمرة الثانية، وسمح له طبيبه بالمشاركة العامة والسفر.
وقال بايدن للصحفيين فى البيت الأبيض عند مغادرته "أشعر أننى بحالة جيدة"، وأشار إلى أنه "سيعود بأمان إلى المشاركة العامة والسفر الرئاسى".
يذكر أن بايدن، كان قد دخل دخل الحجر الصحى على إثر نتائج إيجابية لاختبار كوفيد-19 لديه فى 21 يوليو الماضى، وبعد انتهاء فترة العزل تم رصد إصابته بالفيروس من جديد السبت الماضى.
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