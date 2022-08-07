تصاعد التوتر بين الصين وتايوان.. هل يبدأ الصراع العسكرى؟

جدة - نرمين السيد - قال مراقبون إقليميون اليوم الأحد، بإن التوترات التى أثارتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، لتايوان ستستمر فى التصاعد لكن الصراع العسكرى بشأن تلك القضية بعيد الاحتمال.





وقال أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة رنمين الصينية شى ينهونج، بحسب صحيفة "ساوث شينا مورنينج بوست" الصينية عبر موقعها الإلكترونى، إن التوتر فى العلاقات الدولية هو نتيجة طبيعية للتفاعلات الاستراتيجية، مؤكدا أن البلدين ليسا قريبين من الانخراط فى حرب. وتابع "المواجهة ستتصاعد لكن الصراع لا يزال غير مرجح حتى مع أن تعليق الاتصالات العسكرية جعل بالتأكيد منع الاشتباكات العرضية أكثر صعوبة". وكانت بكين قد علقت مجموعة من التبادلات الدفاعية والعسكرية مع الولايات المتحدة كجزء من سلسلة من الإجراءات المضادة ردا على زيارة بيلوسى التى وصفتها ب "الاستفزازية".

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