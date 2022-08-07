وزير شؤون القدس: لا نقبل أن تكون المقدسات وقودا لدعاية انتخابية إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - واعتبر الهدمى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد - الاقتحامات غير المسبوقة، ليست فقط انتهاكا فظا وصريحا للوضع التاريخى والقانونى القائم بالمسجد إنما نسف له، ومس بمشاعر المسلمين فى كل العالم.
وأدان الوزير اعتداءات شرطة الاحتلال على المصلين والصحفيين وحراس المسجد واعتقال عدد منهم.
وقال الهدمى: "تزامن هذه الاستباحة غير المسبوقة لحرمة المسجد الأقصى مع قرب الانتخابات الإسرائيلية يبرز الوجه القبيح للحكومة والأحزاب اليمينية الإسرائيلية"، مشددا على أن الأخطار التى يتعرض لها المسجد تستوجب فورا وقفة عربية وإسلامية حازمة وصريحة.
وأضاف: "ما جرى اليوم هو استكمال لسلسلة لا تتوقف من الاعتداءات على المسجد الأقصى منذ زمن سواء بالاقتحامات أو الحفريات والاعتقالات والإبعادات ومحاولات فرض واقع جديد بالمسجد".
وتابع: "نحيى وقفة المقدسيين فى وجه الاعتداء الإسرائيلى السافر رغم بطش شرطة الاحتلال وعدوانها"، داعيا المجتمع الدولى إلى التحرك الفورى والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلى.
وقال: "لا نقبل أن تكون القدس ومقدساتها وسكانها وقودا لدعاية انتخابية إسرائيلية يتنافس فيها اليمين المتطرف مع من هم أكثر يمينية".
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