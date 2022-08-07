18 ألف لاجئ عبروا القنال الإنجليزى خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بى ايه ميديا"، فقد عبر 337 شخصًا القنال، أمس السبت، على متن عشرة قوارب صغيرة، ليصل إجمالى عدد الأشخاص الذين عبروا القنال إلى بريطانيا هذا العام 18 ألفًا و108 أشخاص.

كما كشفت الوكالة البريطانية عن تحليل لبيانات وزارة الدفاع، يوضح أن 1709 أشخاص عبروا إلى بريطانيا حتى الآن هذا الشهر، وهو عدد يفوق نصف من تم إنقاذهم من الغرق فى 2021، والذى بلغ 3053 شخصًا.

وأوضحت "بى ايه ميديا"، أن الأسبوع الذى انتهى فى 19 أبريل الماضى، كان هو الأسبوع الأكثر ازدحامًا بالنسبة لعبور القنال حتى الآن هذا العام، إذ عبر القنال حينها نحو 2076 شخصًا.