التضخم يتفاقم فى هولندا.. وأسعار الغذاء ترتفع بشكل جنونى

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكده المكتب المركزى الهولندى للإحصاء، إذ قال إن "التضخم فى البلاد وصل فى يوليو الماضى إلى 10.3%"، مشيرا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتخطى فيها معدل التضخم الهولندى الـ10% منذ سبتمبر 1975.

وبحسب المكتب، فأن السبب وراء هذا الارتفاع القياسى، زيادة تكلفة الطاقة والزيادة فى إيجارات المساكن، والتى عادة ما ترتفع فى يوليو.

وأفاد المكتب بأن تكلفة المواد الغذائية ارتفعت أيضا بنسبة 12.3% على أساس سنوى.

وكانت وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج، قد حذرت فى وقت سابق، من أن استمرار ارتفاع معدل التضخم سيتسبب فى تراجع مستويات المعيشة وانتشار الفقر عبر أنحاء القارة الأوروبية، وأشارت إلى أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستحتاج إلى موارد مالية تتيح لها إمكانية الاستثمار فى التدابير المتعلقة بظاهرة التغير المناخى.