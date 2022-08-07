إيطاليا: اتفاق بين «الديمقراطى واليسار والخضر» لمواجهة اليمين المتطرف

جدة - نرمين السيد - أعلن الحزب الديمقراطى الإيطالى "يسار الوسط"، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق مع اليسار والخضر بشأن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل، فى حين تعتبر الكتلة اليمينية المتحالفة مع اليمين المتطرف هى الأوفر حظا للفوز فى هذه الانتخابات.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال إنريكو إيتا، الأمين العام للحزب الديمقراطى، كان هذا الاتفاق ضروريًا مع حزبى "أوروبا الخضراء" و"اليسار الإيطالى"،

وجاء تصريح ليتا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع زعيم "اليسار الإيطالى" نيكولا فراتويانى، والمتحدث المشارك عن حزب "أوروبا الخضراء" أنجيلو بونيلى.

وأكد فراتويانى أن "الخلافات يجب ألا تكون عقبة أمام التقارب"، مؤكدًا أن "مرحلة جديدة تبدأ لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة".

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الحزب الديمقراطى تمكن من الحصول على دعم المجموعة الوسطية الصغيرة "العمل"، بزعامة كارلو كاليندا، بهدف مواجهة الكتلة المحافظة التى تتألف من أحزاب "إيطاليا إلى الأمام" بقيادة سيلفيو برلسكونى، و"الرابطة" بزعامة ماتيو سالفينى، و"إخوة إيطاليا" الذى تقوده جورجيا ميلونى.

ويواجه اليسار ضغوطًا منذ انهيار ائتلاف الوحدة الوطنية الذى يتزعمه رئيس الوزراء ماريو دراجى، الشهر الماضى. وقد أطلق دراجى الحملة الانتخابية التى هيمن عليها اليمين بسرعة.

ومن المقرر أن تنظم الانتخابات التشريعية فى 25 سبتمبر، بينما تشهد إيطاليا المثقلة بالديون، تضخمًا كبيرًا ومخاوف بشأن إمدادات الطاقة بسبب الحرب فى أوكرانيا.