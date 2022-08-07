جدة - نرمين السيد - وجهت مؤسسات نمساوية وعربية وفلسطينية فى النمسا الدعوة إلى الجاليات العربية والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية من الأوروبيين للمشاركة غدا الإثنين، فى وقفة لإضاءة الشموع من أجل غزة.





وقالت مصادر فى الجالية الفلسطينية فى النمسا، اليوم الأحد، إن الوقفة تأتى فى إطار التضامن مع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة. وأوضحت أن الوقفة ستقام وسط العاصمة النمساوية فيينا، وتحديدا أمام كاتدرائية "شتيفانس" التاريخية الشهيرة، بمشاركة نشطاء ورموز الجاليات العربية والإسلامية فى النمسا وبعض الأحزاب اليسارية النمساوية. ولفتت المصادر إلى أن المشاركين سوف يؤكدون على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلى وإنهاء الاحتلال وحماية المقدسات وإنهاء خطط تهويد الأراضى المحتلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقفة فى فيينا لتأبين ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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