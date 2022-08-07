وزارة الصحة بـ غزة: 48 ساعة تفصلنا عن توقف خدماتنا

جدة - نرمين السيد - وحذرت الوزارة من استمرار منع إسرائيل إدخال الوقود لمستشفيات غزة، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

ويشهد قطاع غزة حالة من التصعيد والتوترات مع الجانب الإسرائيلى، إذ أعلنت السلطات الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على القطاع إلى 32 شخصا.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استهدفت غارات طائرات الاحتلال الحربية أراضى زراعية فى منطقة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ.

فى السياق ذاته اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال لإحياء ما تسمى " ذكرى خراب الهيكل، صباح اليوم الأحد، وسط تصعيد خطير على الأرض فى الحرب التى يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.