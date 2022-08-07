العالم اليوم - صناعات الغانم الكويتية تدرس طرح حصة أقلية في البورصة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أغسطس 2022 02:15 مساءً - قال قتيبة يوسف أحمد الغانم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة صناعات الغانم الكويتية إن الشركة تدرس طرح حصة أقلية للاكتتاب العام في السوق الأول لبورصة الكويت، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الغانم في رسالة داخلية: "أود أن أؤكد أن الموضوع لا يزال في مرحلة الدراسة، إلا أنني ارتأيت أن أشارككم وجهة نظري حول هذا الموضوع".

وقال "بينما نحن على مشارف التوسع في قطاعات ومناطق جغرافية، لدي اعتقاد راسخ بأن الانضباط والتدقيق الذي يعد جزءا أساسيا في رحلة الاكتتاب العام سيساهم في تعزيز مكانتنا لتحقيق هذه الخطط التوسعية الطموحة".

وتعتبر "صناعات الغانم" واحدة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الخليج، ولديها أنشطة في 40 دولة في العالم، باستثمارات تقدر بمليارات الدولار، ويمتد تاريخها لأكثر من 100 عام، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتعمل الشركة في عدد كبير من الأنشطة من بينها السيارات وتجارة التجزئة والصناعة والتأمين.

يذكر أن البورصة الكويتية شهدت هذا العام طرح شركة "علي الغان وأولاده للسيارات، وهي أول عملية طرح أولي في السوق منذ عام 2020، وجرى تغطية الطرح بمعدلات مرتفعة.